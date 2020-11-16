

Гамкрелидзе: Страна может мобилизовать дополнительно 3000 коек

16.11.2020 16:54





По словам главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, в больницах по всей стране можно мобилизовать до 3000 коек, но в то же время идет речь и о мобилизации разных пространств.



На вопрос, может ли это пространство быть дворцом спорта, Гамкрелидзе отвечает, что в случае необходимости речь идет об адаптированных пространствах.



«Если стране это будет нужно, речь идет об адаптированных пространствах, почему бы нет, например, наши выставочные или военные пространства. В настоящее время все рассматривается, но на данном этапе страна все еще может мобилизовать дополнительные 3000 коек для ковида», — заявил Гамкрелидзе.



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