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Мэрия Тбилиси предлагает объектам питания обустроить открытые пространства
04.02.2021 21:56
Мэрия Тбилиси предлагает объектам питания обустроить открытые пространства на территории перед их собственностью.
«В целях поддержки субъектов, пострадавших от пандемии коронавируса, Тбилисский муниципалитет с первых дней пандемии предпринял ряд мероприятий.
Мэрия Тбилиси подписала около 200 договоров аренды на обустройство открытых пространств перед кафе. Для этих арендаторов действует льгота, означающая освобождение от аренды.
Кроме того, с 15 февраля любое заведение, будь то кафе-бар или ресторан, на муниципальной территории перед объектом, сможет принимать гостей. На открытом пространстве разрешено размещать только стулья и столы, с соблюдением соответствующих норм безопасности. Льгота не распространяется на установку каких-либо конструкций вблизи кафе и ресторанов», - говорится в заявлении мэрии Тбилиси.
Согласно решению Межведомственного координационного совета, с 15 февраля объекты питания смогут принимать гостей на открытых пространствах.
Сегодня стало известно о том, что правительство отменяет часть ограничений раньше запланированного срока.
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