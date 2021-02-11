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Турецкий парламент ратифицировал новое экономическое соглашение с Грузией


11.02.2021   23:20


«Задействование нового соглашения между Грузией и Турцией простимулирует инвестиции из Турции в экономику Грузии, а также поможет сформировать совместные компании и создать новые рабочие места», — говорится в заявлении посольства Грузии в Турции.

По информации посольства, 10 февраля парламент Турецкой Республики ратифицировал решение совместного комитета N1 / 2016, созданного Соглашением о свободной торговле между Турецкой Республикой и Грузией.

По сообщению посольства Грузии, это решение откроет дополнительные возможности для турецкого и грузинского бизнеса по увеличению совместного экспорта на рынок ЕС.

«Вышеупомянутый документ также предусматривает экспорт продукции, изготовленной в Грузии из турецкого сырья, на рынок ЕС в рамках режима свободной торговли. Соглашение увеличит ассортимент продукции, которую можно будет экспортировать в ЕС, в соответствии с чем, прибыль получат как грузинский, так и турецкий бизнес. Вместе с тем, задействование соглашения простимулирует инвестиции из Турции в экономику Грузии, поможет сформировать совместные компании и создать новые рабочие места», — говорится в заявлении посольства Грузии в Турции.

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