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МВД начало расследование информации о подготовке убийства журналистов
11.03.2021 21:11
МВД начало расследование информации о подготовке умышленного убийства журналистов.
По сообщению пресс-службы МВД, расследование ведется по 3-й части статьи 18-109 УК Грузии, которая предусматривает подготовку умышленного убийства двух и более лиц при отягчающих обстоятельствах.
Бывший губернатор Квемо-Картли Леван Мамаладзе заявил накануне телеканалу «Имеди», что бывший президент Грузии Михеил Саакашвили и бывший министр юстиции Зураб Адеишвили планируют убийство журналистов в Грузии. По его словам, информация поступила из украинского источника.
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