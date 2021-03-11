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МВД начало расследование информации о подготовке убийства журналистов


11.03.2021   21:11


МВД начало расследование информации о подготовке умышленного убийства журналистов.

По сообщению пресс-службы МВД, расследование ведется по 3-й части статьи 18-109 УК Грузии, которая предусматривает подготовку умышленного убийства двух и более лиц при отягчающих обстоятельствах.

Бывший губернатор Квемо-Картли Леван Мамаладзе заявил накануне телеканалу «Имеди», что бывший президент Грузии Михеил Саакашвили и бывший министр юстиции Зураб Адеишвили планируют убийство журналистов в Грузии. По его словам, информация поступила из украинского источника.

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