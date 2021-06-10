

Спецоперация против «воровского мира» – задержаны 13 человек

10.06.2021 16:38





В результате масштабной спецоперации Министерство внутренних дел задержало связанных с «воровским миром» 13 человек, а одному «вору в законе» заочно предъявило обвинение – об этом недавно с заявлением выступил директор центрального департамента криминальной полиции Мамука Челидзе.



Сотрудники центрального департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел вместе с Генеральной прокуратурой в результате комплексных следственных и оперативных мероприятий задержали в Тбилиси, Телави и Кутаиси 13 человек.



Задержаны: 1978 года рождения В. Г. (по прозвищу «Вито»), 1976 года рождения Дж.Х. (по прозвищу «Джеко»), 1983 года рождения, Р. Г. (по прозвищу «Пупуша»), 1974 года рождения, Г. Р. (по прозвищу «Хонский»), 1987 года рождения, Р. Д. (по прозвищу «Бачо»), 1992 года рождения. Ш., 1995 года рождения А.Л., 1973 года рождения Г.М. (по прозвищу «Гиббон»), 1978 года рождения Г.Д., 1975 года рождения И.Ч., 1966 года рождения M. K. (по прозвищу «Тквлипе»), 1978 года рождения Г. M. 1996 года рождения М.М. (по прозвищу «МЕМИ») задержаны по обвинению к принадлежности к «воровскому миру», обращении лица к члену «воровского мира» и поддержке деятельности воровского мира.



Преступления предусматривают лишение свободы сроком от 7 до 10 лет.



Находящемуся заграницей вору в законе Заалу Махароблидзе (по прозвищу «Глехович») было предъявлено заочное обвинение, которое предусматривает лишение свободы сроком от 9 до 15 лет.



Следствием было установлено, что у одного из обвиняемых возник с деловым партнером финансовый спор по поводу необъективного распределения доходов в процессе бизнес деятельности.



Спорные стороны из-за разногласия для разрешения спора обратились к «воровскому миру», после чего один из находящихся за границей вор в законе З.М. поручил организацию разборки дела своему сыну М.М.



Последний 16 апреля 2021 года в Тбилиси, в одном из жилых домов организовал урегулирование спора по воровским правилам, в результате одной из сторон спора в пользу другой стороны обязали выплатить 80 000 лари.

Правоохранители, в результате обыска, проведенного на основании постановления судьи, в качестве вещественных доказательств изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны обвиняемых, с помощью которых они связались друг с другом и с проживающим за границей грузинским «вором в законе».



Кроме того, на основании постановления судьи полиция изъяла в качестве вещественных доказательств четыре автомобиля и боеприпасы.



Следствие ведется по факту членства в «воровском мире», пребывании лица в положении «вора в законе», обращении лица к члену «воровского мира» и поддержки деятельности «воровского мира» по части 1 и 2 части статьи 223 Уголовного кодекса Грузии, по прима первой части статьи 223 Уголовного кодекса Грузии и прима 3 и 4 статьи 223 Уголовного кодекса Грузии», - заявляют в Министерстве внутренних дел.





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