

Во Франции задержаны 12 членов грузино-армянской мафии

25.06.2021 23:13





Французская полиция задержала 12 человек по подозрению в причастности к грузино-армянской мафии, действующей на территории страны. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на прокуратуру специализированного межрегионального юридического управления Нанси.



Аресты сегодня на рассвете произвели сотрудники департамента общественной безопасности Нижнего Рейна. Как сообщается, среди задержанных оказался грузинский «вор в законе» и лидер армянского клана, находящегося в Страсбурге, а также их помощники и сообщники. Утверждается, что эти люди представляют «эльзасское отделение международной преступной организации, специализирующейся на всех видах краж».



По итогам обысков в домах обвиняемых полицейские изъяли четыре автомобиля и один мотоцикла, 5 пистолетов, 352 патронов, 66 бутылок алкоголя, 103 флакона фирменных духов, более 17 тысяч евро наличными, элитные ювелирные изделия и изделия из кожи, а также другие украденные мелочи – косметика, продукты питания и так далее.



На след группировки французская полиция вышла еще в 2019 году, после задержания двух групп граждан Грузии, совершивших более двухсот краж на территории региона Гранд-Эст.



«Полиция вышла на след иерархической мафиозной организации и их лидера, «вора», базирующегося в Страсбурге и ответственного за руководство этой преступной структурой в Эльзасе», — говорится в заявлении.



Членам организованной преступной группы вменяется в вину «преступный сговор, воровство, отмывание денег, мошенничество».



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