

Американская военная техника прибыла в Грузию для участия в учениях Agile Spirit 2021

21.07.2021 13:05





Западное командование Сил обороны Грузии готовится к проведению многонациональных учений Agile Spirit 2021.



До официального открытия учений личный состав и военная техника из разных стран, участвующих в учениях, прибудут в Грузию по воздушным и морским путям.



По информации Министерства обороны, в порт Поти из порта Констанца (Румыния) на грузовом корабле OBIRIX уже привезли

бронированные «Хаммеры» (HMMWV) и различную технику логистической поддержки, принадлежащие 173-й воздушно-пехотной бригаде и 18-й бригаде военной полиции (HMMWV) армии США.



Для участия в учениях американские военные будут постепенно прибывать в Грузию по воздуху и перераспределены на локации проведения учений — Сенаки, Орфоло и Вазиани.



Учебные маневры пройдут с 26 июля по 6 августа. Они включают обучение в командном пункте, полевые тренировки и упражнения с боевыми стрельбами.



В Министерстве обороны поясняют, что учения Agile Spirit 2021 способствуют региональной стабильности и безопасности, а также развивают способность стран-членов и партнеров НАТО более эффективно реагировать на региональные кризисы и вызовы. Основной посыл учений — «Сила в партнерстве».





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