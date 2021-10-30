

Спецподразделения полиции мобилизованы на территории тюрьмы, где содержится Саакашвили

30.10.2021 15:09





Полицейские силы мобилизованы на территории тюрьмы №12 в городе Рустави, где содержится третий экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.



Сегодня утром десятки сотрудников МВД были доставлены на территорию пенитенциарного учреждения на полицейском автобусе. Кадры с места показали несколько грузинских телеканалов. По сообщениям СМИ, до прибытия спецподразделений в руставскую тюрьму также приехала бригада скорой медицинской помощи.



В министерстве внутренних дел заявляют, что ничего особенного не происходит, и подразделения полиции дежурят на территории пенитенциарного учреждения из соображений безопасности.



«Естественно, периодически происходит ротация сотрудников, и сегодня во время ротации СМИ сняли видеокадры передвижения», — говорится в заявлении МВД.



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