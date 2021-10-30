|
|
|
Спецподразделения полиции мобилизованы на территории тюрьмы, где содержится Саакашвили
30.10.2021 15:09
Полицейские силы мобилизованы на территории тюрьмы №12 в городе Рустави, где содержится третий экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.
Сегодня утром десятки сотрудников МВД были доставлены на территорию пенитенциарного учреждения на полицейском автобусе. Кадры с места показали несколько грузинских телеканалов. По сообщениям СМИ, до прибытия спецподразделений в руставскую тюрьму также приехала бригада скорой медицинской помощи.
В министерстве внутренних дел заявляют, что ничего особенного не происходит, и подразделения полиции дежурят на территории пенитенциарного учреждения из соображений безопасности.
«Естественно, периодически происходит ротация сотрудников, и сегодня во время ротации СМИ сняли видеокадры передвижения», — говорится в заявлении МВД.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна