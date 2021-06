Johnson & Johnson должен уничтожить 60 миллионов доз препарата - The NYT

13.06.2021 16:09





Американский производитель вакцины против коронавируса Johnson & Johnson из-за ошибки на заводе в Балтиморе должен уничтожить 60 миллионов доз препарата. Об этом сообщает The New York Times.



Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США считает, что несколько партий вакцины может быть заражено и потому непригодно к употреблению. По распоряжению организации компания Emergent BioSolutions, которая производит вакцину для Johnson & Johnson, прекратила ее выпуск, поскольку компоненты препарата случайно перепутали с вакциной AstraZeneca. В настоящее время FDA проверяет миллионы доз AstraZeneca, произведенных в Балтиморе, на брак.



По информации издания, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США планирует разрешить распространять на территории государства или отправлять в другие страны около 10 миллионов доз препарата Johnson & Johnson. При этом ведомство намерено предупредить получателей вакцины о том, что регулирующие органы не могут гарантировать, что Emergent BioSolutions следовала установленным стандартам по производству.



Отмечается, что потеря 60 миллионов доз Johnson & Johnson нарушила план американского лидера Джо Байдена по распространению вакцины в других странах. Администрации президента придется подождать, пока FDA завершит все проверки.



Ранее об отказе от использования 300 тысяч доз вакцины Johnson & Johnson, произведенной в Балтиморе, объявила Канада. «Из-за возникших опасений министерство здравоохранения страны не будет распределять полученные партии вакцины среди населения в целях защиты здоровья и безопасности граждан», — говорилось в сообщении ведомства.



