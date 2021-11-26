Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Раненый в Киеве грузинский «криминальный авторитет» скончался


26.11.2021   16:04


Криминальный «авторитет» Ираклий Малания, на которого 16 ноября напали вооруженные люди во дворе киевского суда, скончался прошлой ночью в клинике.

Малания находился в коме в течение 10 дней. Нападавшие выпустили в него 10 пуль.

«Криминальный авторитет» был застрелен перед судом в Киеве, когда он вместе с другими обвиняемыми явился на суд.

Украинские правоохранительные органы обвиняют Малания в вымогательстве, похищении людей и убийстве.

По факту нападения полиция Украины задержала гражданина Грузии Георгия Арутинова, а еще дввое - Нодар Нишнианидзе и Лаша Сихарулидзе - объявлены в розыск.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Политика конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна