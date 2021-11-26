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Раненый в Киеве грузинский «криминальный авторитет» скончался
26.11.2021 16:04
Криминальный «авторитет» Ираклий Малания, на которого 16 ноября напали вооруженные люди во дворе киевского суда, скончался прошлой ночью в клинике.
Малания находился в коме в течение 10 дней. Нападавшие выпустили в него 10 пуль.
«Криминальный авторитет» был застрелен перед судом в Киеве, когда он вместе с другими обвиняемыми явился на суд.
Украинские правоохранительные органы обвиняют Малания в вымогательстве, похищении людей и убийстве.
По факту нападения полиция Украины задержала гражданина Грузии Георгия Арутинова, а еще дввое - Нодар Нишнианидзе и Лаша Сихарулидзе - объявлены в розыск.
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