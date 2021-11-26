

Раненый в Киеве грузинский «криминальный авторитет» скончался

26.11.2021 16:04





Криминальный «авторитет» Ираклий Малания, на которого 16 ноября напали вооруженные люди во дворе киевского суда, скончался прошлой ночью в клинике.



Малания находился в коме в течение 10 дней. Нападавшие выпустили в него 10 пуль.



«Криминальный авторитет» был застрелен перед судом в Киеве, когда он вместе с другими обвиняемыми явился на суд.



Украинские правоохранительные органы обвиняют Малания в вымогательстве, похищении людей и убийстве.



По факту нападения полиция Украины задержала гражданина Грузии Георгия Арутинова, а еще дввое - Нодар Нишнианидзе и Лаша Сихарулидзе - объявлены в розыск.



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