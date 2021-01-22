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Какие ограничения будут сняты, а какие останутся в силе в феврале-марте
22.01.2021 18:31
С февраля по март в Грузии начнется процесс снятия ограничений в крупных городах. Однако это произойдет в разных городах, в различное время.
По словам вице-премьера Грузии Майи Цкитишвили, эпидемиологическая ситуация позволяет частично восстановить работу городского транспорта, образовательный процесс и торговлю.
В наши дни так называемые точечные действуют в 8 крупных городах Грузии — Тбилиси, Рустави, Батуми, Гори, Кутаиси, Поти, Телави и Зугдиди.
С 1 февраля:
Будет восстановлен городской транспорт в Батуми, Зугдиди, Горги, Поти и Телави. В этих городах будут открыты школы, магазины и магазины;
Магазины и торговые центры возобновят работу в Тбилиси, Кутаиси и Рустави. Однако муниципальный транспорт и школы не будут открыты;
В Аджарии будет разрешено принимать гостей на открытых площадках в точках питания. Запрет на свадьбы, различные социальные мероприятия и вечеринки остается в силе;
В других регионах рестораны и заведения общественного питания, в том числе отели, будут продолжать предоставлять услуги доставки в соответствии с действующими сегодня правилами;
С 15 февраля:
Открытые и закрытые рынки откроются во всех городах.
С 1 марта:
Будет восстановлен городской транспорт в Тбилиси, Кутаиси и Рустави, возобновится обучение в школах;
Правительство также сообщает, что детские сады, профессиональные и высшие учебные заведения во всех городах должны возобновить работу с 1 марта, но «все будет зависеть от эпидемиологической ситуации».
Остается в силе:
Комендантский час — гражданам запрещается выходить на улицу без разрешения с 21:00 до 5:00 часов без наличия особого разрешения.
Ограничения на работу горнолыжных курортов;
Ограничение междугороднего общественного транспортного трафика;
Обязательное ношение маски, соблюдение дистанции, управление очередями в торговых точках.
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