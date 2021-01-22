

Какие ограничения будут сняты, а какие останутся в силе в феврале-марте

22.01.2021 18:31





С февраля по март в Грузии начнется процесс снятия ограничений в крупных городах. Однако это произойдет в разных городах, в различное время.



По словам вице-премьера Грузии Майи Цкитишвили, эпидемиологическая ситуация позволяет частично восстановить работу городского транспорта, образовательный процесс и торговлю.



В наши дни так называемые точечные действуют в 8 крупных городах Грузии — Тбилиси, Рустави, Батуми, Гори, Кутаиси, Поти, Телави и Зугдиди.



С 1 февраля:

Будет восстановлен городской транспорт в Батуми, Зугдиди, Горги, Поти и Телави. В этих городах будут открыты школы, магазины и магазины;



Магазины и торговые центры возобновят работу в Тбилиси, Кутаиси и Рустави. Однако муниципальный транспорт и школы не будут открыты;



В Аджарии будет разрешено принимать гостей на открытых площадках в точках питания. Запрет на свадьбы, различные социальные мероприятия и вечеринки остается в силе;



В других регионах рестораны и заведения общественного питания, в том числе отели, будут продолжать предоставлять услуги доставки в соответствии с действующими сегодня правилами;



С 15 февраля:

Открытые и закрытые рынки откроются во всех городах.



С 1 марта:

Будет восстановлен городской транспорт в Тбилиси, Кутаиси и Рустави, возобновится обучение в школах;



Правительство также сообщает, что детские сады, профессиональные и высшие учебные заведения во всех городах должны возобновить работу с 1 марта, но «все будет зависеть от эпидемиологической ситуации».



Остается в силе:

Комендантский час — гражданам запрещается выходить на улицу без разрешения с 21:00 до 5:00 часов без наличия особого разрешения.

Ограничения на работу горнолыжных курортов;

Ограничение междугороднего общественного транспортного трафика;

Обязательное ношение маски, соблюдение дистанции, управление очередями в торговых точках.



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