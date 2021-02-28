

СМИ узнали о праздничном ужине членов «Грузинской мечты» в день ареста лидера оппозиции

28.02.2021 17:23





Элита правящей партии «Грузинская мечта» устроила многолюдную вечеринку с музыкой во время «комендантского часа». О приеме на загородной вилле узнал оппозиционный телеканал «Мтавари».



Поздно вечером 23 февраля представители ГМ собрались в доме Антона Оболашвили – депутата парламента Грузии десятого созыва и успешного бизнесмена. Оболашвили принадлежит фармацевтическая компания «Глобалфарм», доходы которой в 2018 году составили 60,7 миллиона ​​долларов.



На ужине в «поселке миллионеров» — самая престижная часть поселка Цхнети в пригороде Тбилиси — камеры зафиксировали председателя «Грузинской мечты», лидера парламентского большинства Ираклия Кобахидзе, мэра Тбилиси и генсека партии Каху Каладзе, еще одного депутата-миллионера правящей партии Ираклия Хахубия, а также важного финансового донора ГМ Георгия Барвенашвили.



На кадрах «Мтавари» видно, что меры безопасности на территории усилены, по внутреннему периметру дома выставлено большое количество охраны. Гостей, рассаженных за столом на стеклянной галерее, обслуживают сразу несколько официантов в масках, ужин сопровождался выступлением музыкального коллектива.



Охранники пытались помешать съемочной группе, в том числе, применяя физическую силу. Этот инцидент смутил некоторых гостей. Каха Каладзе и его супруга Ануки Арешидзе вообще покинули ужин.



К журналистам вышел сам Оболашвили. Депутат утверждал, что отмечают его день рождения. Согласно документам, Оболашвили рожден 1 марта 1974 года.



«У меня гости, сегодня мой день рождения. Может быть, соизволите поздравить?», — заявил он, отвечая на вопрос журналистки.



«Мтавари» допустил, что прием 23 февраля был приурочен к штурму штаб-квартиры «Единого национального движения». Утром этого же дня председатель крупнейшей оппозиционной партии страны Ника Мелия был задержан в своем офисе по итогам двухчасовой полицейской операции.



Оболашвили поспешил опровергнуть это предположение. «Вы спрашиваете меня, отмечаем ли мы задержание Мелия… Это полный абсурд. Как можно говорить такое? Никого не радует чье-либо задержание», — сказал он.



Депутат не ответил на вопрос о том, как всех участников мероприятия удалось обеспечить специальными пропусками. Граждане могут получить разовое, временное разрешение для передвижения после 21:00, позвонив на «горячую линию» 1441, но только в случае неотложной необходимости. За нарушение комендантского часа для физических лиц предусмотрен штраф в размере 2 тысяч лари, а для юридических — в размере 10 тысяч лари.



Стоит отметить, что на данном этапе правительство Грузии даже не рассматривает возможность отмены «комендантского часа», действующего с ноября. Власти заявляют, что это продиктовано заботой о здоровье граждан в период пандемии коронавируса. В оппозиции считают иначе. Оппоненты властей уверены, что единственная причина данного ограничения — подавление недовольства и протеста части населения, возникших после парламентских выборов осенью 2020 года.



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