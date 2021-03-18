

Президент Грузии публично привилась вакциной AstraZeneka

18.03.2021 13:49





Как заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, вакцинация от коронавируса важна для того, чтобы защитить общество и страну от существующего кризиса.



Сегодня Саломе Зурабишвили публично привилась вакциной AstraZeneka.



«Сегодня я вне очереди сделала прививку, так как я не принадлежу к риск-группе, вакцинация также не полагается президенту. Пока что на очереди врачи, медсестры и медицинский персонал, которые пережили эти месяцы очень тяжело, и они действительно нуждаются в вакцинации, потому что многое зависит на них. Затем придет очередь и других групп, и если мы хотим избавиться от очень тяжелых экономических последствий глобальной пандемии, мы должны использовать то, что нам дали и что будет предоставлено позже, для защиты общества, страны, чтобы выйти из этого кризиса. Желаю всем крепкого здоровья и уверена, что мы преодолеем этот и другие вызовы», — сказала Саломе Зурабишвили.



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