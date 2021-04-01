

МВД оштрафовало Владимира Познера и 31 человека за нарушение правил изоляции и карантина

01.04.2021 11:53





32 человека, которые находились в гостинице «Винотель», оштрафованы за нарушение правил изоляции и карантина, — об этом Первому каналу Грузии заявили в МВД.



По данным МВД, девять из 41 человека, приехавшего в Грузию, правил не нарушили.



Журналист Владимир Познер прибыл в Грузию 31 марта, чтобы отпраздновать свой день рождения. Как сообщил РИА Новости Познер, он планировал вернуться 3 апреля, но покинул страну раньше срока из-за развития событий.



Активисты и лидеры оппозиции сначала собрались возле гостиницы «Винотель», где журналист ужинал с сопровождающими его лицами, при этом сторонники оппозиции утверждали, что Познер и его гости нарушили ограничения на передвижение. Трудовая инспекция оштрафовала отель «Винотель» на 10 000 лари.



Гости покинули «Винотель» через кордон полиции. Акция продолжилась возле гостиницы «Румс Хотель», где журналист остановился с гостями. Сторонники оппозиции забросали отель яйцами.



Активисты проводили гостей журналиста из гостиницы «Румс» в аэропорт криками и кидались яйцами.



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