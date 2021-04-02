

Олигархи, бизнесмены, режиссеры ... - VIP гости из России

02.04.2021 13:57





Грузинским СМИ удалось распознать некоторых гостей, сопровождавших Владимира Познера в Тбилиси. Как известно, этот визит выдался скандальным. Гражданские активисты стихийно провели акцию протеста у гостиницы, где остановились гости и закидали их яйцами.



Главная претензия граждан Грузии состояла в антигрузинской риторике Владимира Познера.



Владимир Познер и его гости покинули страну на рассвете несмотря на то, что планировали остаться в стране еще три дня.



Итак:



Гость, который приглашал журналиста «Главного канала» на романтический ужин – Давид Давидович – правая рука Романа Абрамовича и сам же олигарх.



«Форбс» оценил его имущество в полтора миллиарда долларов. Несколько лет назад одну часть своего бизнеса он продал двум депутатам Думы за 500 миллионов долларов. Основными источниками его собственности являются черное золото и черные металлы.



Бизнесмен Александр Гафин - в прошлом вице-президент Альфа-Банка, а теперь медиа-менеджер. Контролирует СМИ, находящиеся под влиянием Кремля, а иностранным банкам через собственные контакты помогает расширяться на российском рынку.



Еще один бизнесмен, приближенный Кремлю - Михаил Кушнирович. Ритейл-магнат, основатель компании «Боско» и главный спонсор Олимпийского комитета России.



Режиссер Павел Лунгин - в последние годы Лунгин снимает на патриотическую тематику, и Путин лично поздравляет его с премьерами. Грузинские зрители хорошо знакомы с одним из его фильмов – одним из спонсоров кинофильма был Бадри Патаркацишвили.



Сергей Михайлов - генеральный директор Центрального информационного агентства России - тот же «ТАСС». Награжден Путиным двумя орденами – «За заслуги перед Отечеством» и орденом дружбы.

Виктор Дробыш - музыкальный продюсер и вице-президент российского пропагандистского СМИ, радио «Спутник». Он также получил от Путина звание заслуженного артиста России.



Еще один народный артист, приближенный Кремлю – актер Владимир Семенов, с балкона, скорей всего фотографировал танцор балета Николай Цискаридзе.



За гостями в Москву последовали главные хозяева - Миранда Мирианашвили и ее супруг, российский бизнесмен Леонид Огарев.









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