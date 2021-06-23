

Илия Второй к Патриарху Кириллу: «Просим Вас походатайствовать за освобождение Гахеладзе»

23.06.2021 18:18





Грузинская православная церковь (ГПЦ) опубликовала письмо Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго к Патриарху Русской православной церкви (РПЦ) Кириллу. В письме Илия просит Кирилла выступить посредником в деле освобождения Зазы Гахеладзе из цхинвальской тюрьмы. В письме глава ГПЦ выразил надежду, что патриарх Кирилл сделает «все, что в его силах» для освобождения Гахеладзе.



Netgazeti предлагает перевод письма, опубликованного на веб-сайте ГПЦ:



«Ваше Святейшество, с уважением приветствую вас и беспокою по поводу следующей проблемы: к нам за помощью обратились члены семьи Зазы Гахеладзе. Летом прошлого года житель села Квемо Чала Каспского района охотился поблизости от своего села, недалеко от исторической крепости Схвило и временной границы с Цхинвальским регионом, когда был задержан пограничниками, военнослужащими Российской Федерации. Насколько нам известно, в настоящее время он находится в Цхинвальском изоляторе и приговорен к 12,5 годам заключения. Это очень тяжелое испытание как для него лично, так и для его родителей, жены и несовершеннолетних детей. Просим Вас походатайствовать за Гахеладзе З.М. для его освобождения из тюрьмы и возвращения к семье. Понимаем, что это сложный вопрос, но нужно учитывать, что Гахеладзе оказался там неумышленно.



Его освобождение принесёт радость всему грузинскому народу, который искренне сочувствует ему из-за этого недоразумения. Ваше Святейшество, вы и раньше помогали нам в подобных ситуациях, за что мы еще раз благодарим вас и надеемся, что и на этот раз вы сделаете все, что в ваших силах», — говорится в письме.





Житель села Квемо Чала муниципалитета Каспи Заза Гахеладзе был задержан российскими военными 11 июля 2020 года недалеко от крепости Схвило. Во время незаконного задержания он был ранен в ногу. Де-факто власти обвинили Гахеладзе, помимо нарушения т.н. границы, в покушении на жизнь военнослужащего. 5 февраля т.н. суд приговорил Зазу Гахеладзе к 12 годам и шести месяцам незаконного лишения свободы.



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