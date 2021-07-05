

Саломе Зурабишвили навестила в клинике журналистов, пострадавших от рук радикалов

05.07.2021 18:31





Один из пострадавших журналистов на акции противников «Тбилиси Прайда» уже выписан из клиники, другому проводится операция, состояние остальных представителей СМИ стабильное.



В клинике остается оператор Первого канала Грузии Илья Твалиашвили. Состояние его здоровья стабильное.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили навестила в клинике пострадавших представителей медиа.



Напомним, что оператор Первого канала Грузии Илья Твалиашвили пострадал во время противостояния на акции на проспекте Руставели. Противники «Тбилиси Прайда» не позволяли журналистам работать и забрасывали съемочные группы разных СМИ бутылками и палками. Журналистов с территории вывезли на машинах патрульной полиции.





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