

«Молчаливая акция» перед зданием парламента на проспекте Руставели завершилась

06.07.2021 23:53





«Молчаливая акция» перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели завершилась, и до сих пор неясно, как протестующие безопасно покинут территорию, учитывая действия агрессивно настроенных групп противников «Тбилиси прайд». Они кидают в направлении участников «молчаливой акции» камни, бутылки с камнями, яйца, пытаются прорвать полицейский кордон и угрожают расправой, передает грузинская служба Радио Свобода.



Начальник патрульной полиции Важа Сирадзе сообщил СМИ, что поддерживает связь как с участниками акции, так и контракции, и что полиция работает над безопасной эвакуацией протестующих. Сирадзе также предлагал участникам покинуть территорию на маршрутках, но организаторы «Тбилиси прайд», а также лидер «Гирчи» Зураб Джапаридзе отклонили предложение, посчитав его неприемлемым.



«Полиция делает все возможное, чтобы урегулировать ситуацию без применения силы, они делают все возможное, чтобы оба протестующих лагеря покинули территорию около парламента в мирной обстановке. Соответственно, у нас были разговоры с обеими сторонами. Акция окончена. В первую очередь, благополучно покинут территорию люди, находящиеся перед парламентом», - заявил журналистам Важа Сирадзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





