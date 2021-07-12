

В зале заседаний парламента Грузии произошла драка

12.07.2021 15:16

Новости-Грузия



В зале заседаний парламента Грузии произошла драка после того, как туда ворвались оппозиционные журналисты и лидеры гражданских активистов.



Журналисты, которые накануне на масштабной акции протеста потребовали отставки правительства во главе с премьером Ираклием Гарибашвили, прорвали охрану парламента и вошли в здание. За них вступились оппозиционные депутаты, которые заявили, что это они выписали журналистам пропуска для посещения парламента.



Парламентский приставы пытались, но не смогли остановить журналистов.



На входе произошло несколько потасовок, пострадал основатель оппозиционного телеканала «Пирвели» Вато Церетели.



В зале заседаний, где сегодня должно было состоятся внеочередное заседание парламента, события развивались стремительно.



Место спикера парламента заняли депутаты от оппозиции Тинатин Бокучава, Хатуна Самнидзе, Анна Нацвлшвили, также лидер гражданских активистов Елена Хоштария. Они вывесили на трибуне флаги Грузии и Евросоюза и потребовали отставки правительства.



В итоге пленарное заседание парламента было сорвано. В фойе парламента перманентно происходит потасовка между журналистами и охраной.



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«Представьте себе премьера, который называет антигосударсвтенной СМИ, в том время как мы говорим о нашем умершем коллеге, протестует против этой трагедии и задаем вопрос о том, почему против нас устроили специоперацию», — заявила на акции возле парламента популярная телеведущая Инга Григолия, которая ведет политическое ток-шоу на «Пирвели».



«Я обращаюсь к Ирклию Гарибашвили, который обвиняет нас в антигосударственной деятельности. Я здесь, приходите и арестуйте меня. Я буду стоять здесь и до конца защищать права моего погибшего коллеги. Я обещала Лексо, за два дня до его смерти, что это дело я доведу до конца», сказала Григолия.



Контекст



Несколько тысяч человек накануне собрались на проспекте Руставели с требованием отставки правительства, организаторами стали оппозиционные СМИ. Они обвиняли Ираклия Гарибашвили в покровительстве радикальным группам, которые 5 июля учинили расправу над журналистами всех грузинских телеканалов. Гомофобные группировки устроили погром в неправительственных организациях с целью не допустить проведения мероприятия в поддержку сексуальных меньшинств.



11 июля погиб оператор телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава, это произошло на шестой день после того, как он был избит возле офиса организации гражданских активистов «Сирцхвилиа» и перенес сложную операцию, так как у него были сломаны кости лица. Организаторы акции призвали власти к ответственности за то, что не смогли защитить журналистов и граждан во время беспорядков 5 июля.



Как рассказала журналист телекомпании «Пирвели» Миранда Багатурия, которая подверглась нападению вместе с оператором Лексо Лашкарава, около 20 человек избивали его приблизительно пять минут и оставили лежать в луже крови. Действиями нападавших руководил священник, который говорил, что «заставит журналистов замолчать»



Точная причина смерти оператора пока неизвестна, эксперты обещают предоставить свое заключение в ближайшее время. МВД Грузии согласилось подключить к следствию международных экспертов и отправить образцы экспертизы за границу.







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