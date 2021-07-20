

В Грузию из России временно перебрался уже второй участник Pussy Riot

20.07.2021 20:07





Участник Pussy Riot Александр Софеев, освободившийся 19 июля из-под второго подряд административного ареста, покинул Россию. Активист заявил «Открытым медиа», что временно переедет в Грузию.



По словам Софеева, после выхода из спецприемника за его машиной вплоть до парковки аэропорта велась слежка из четырех машин с сотрудниками центра «Э», которые затем наблюдали за ним до самой зоны вылета.



Причиной отъезда из России активист назвал продолжающее преследование участников Pussy Riot со стороны властей, пишет Meduza.



«Мы обсудили сложившуюся ситуацию с друзьями и пришли к выводу, что нам специально оставляют некий временной люфт перед следующим задержанием, давая понять, чтобы мы покинули страну», – пояснил Софеев. С мая его задерживали и отправляли под арест уже четыре раза.



Софеев считает, что аресты участников Pussy Riot прекратятся после сентябрьских выборов в Госдуму. Тогда он намерен вернуться в Россию.



Александр Софеев стал уже вторым участником Pussy Riot, покинувшим страну. Также в Грузию 18 июля уехала Вероника Никульшина. Кроме того, Россию покинула режиссер и подруга Pussy Riot Анна Кузьминых. Обе они также провели два подряд административных ареста в спецприемнике.



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