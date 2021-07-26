

В Грузии введут ответственность за осквернение флагов ЕС, НАТО и дружественных государств

26.07.2021 19:08





За осквернение флагов Евросоюза, НАТО и других международных организаций, в которых состоит Грузия, вводится административная ответственность. Привлекаться к ответственности будут также лица, осквернившие флаг иностранного государства, с которым у Тбилиси есть дипломатические отношения, установленный у государственного учреждения или внутри него.



26 июля законопроект был обсужден на заседании бюро парламента. В «Кодекс об административных правонарушениях» планируется ​​внести специальную статью, согласно которой вышеуказанные действия предусматривают штраф в размере 1 000 лари (чуть больше 300 долларов). Повторение осквернение флага повлечет за собой финансовую санкцию в размере 2 000 лари (около 650 долларов) или административное задержание на срок до 15 суток.



Инициаторами законопроекта являются как представителя правящей партии, так и оппозиции: спикер парламента Каха Кучава и депутаты Александр Элисашвили, Придон Инджия, Хатуна Самнидзе, Николоз Самхарадзе и Бадри Джапаридзе.



Напомним, 5-6 июля в центре Тбилиси у здания парламента Грузии происходили беспорядки. Их устроили члены радикальных групп, выступавших против проведения «Марша достоинства» (Tbilisi Pride). При этом агрессивно настроенные люди избили журналистов – всего пострадали 53 сотрудника СМИ, один из которых впоследствии скончался. Они также дважды сорвали флаг Евросоюза, установленный перед зданием парламента Грузии.



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