|
|
|
В Грузии введут ответственность за осквернение флагов ЕС, НАТО и дружественных государств
26.07.2021 19:08
За осквернение флагов Евросоюза, НАТО и других международных организаций, в которых состоит Грузия, вводится административная ответственность. Привлекаться к ответственности будут также лица, осквернившие флаг иностранного государства, с которым у Тбилиси есть дипломатические отношения, установленный у государственного учреждения или внутри него.
26 июля законопроект был обсужден на заседании бюро парламента. В «Кодекс об административных правонарушениях» планируется внести специальную статью, согласно которой вышеуказанные действия предусматривают штраф в размере 1 000 лари (чуть больше 300 долларов). Повторение осквернение флага повлечет за собой финансовую санкцию в размере 2 000 лари (около 650 долларов) или административное задержание на срок до 15 суток.
Инициаторами законопроекта являются как представителя правящей партии, так и оппозиции: спикер парламента Каха Кучава и депутаты Александр Элисашвили, Придон Инджия, Хатуна Самнидзе, Николоз Самхарадзе и Бадри Джапаридзе.
Напомним, 5-6 июля в центре Тбилиси у здания парламента Грузии происходили беспорядки. Их устроили члены радикальных групп, выступавших против проведения «Марша достоинства» (Tbilisi Pride). При этом агрессивно настроенные люди избили журналистов – всего пострадали 53 сотрудника СМИ, один из которых впоследствии скончался. Они также дважды сорвали флаг Евросоюза, установленный перед зданием парламента Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна