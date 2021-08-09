

Ужесточается контроль за проведением свадеб, поминок и подобных мероприяти

09.08.2021 14:53





Ужесточается контроль за проведением свадеб, поминок и подобных мероприятий.



Как заявил глава оперативного штаба при Межведомственном координационном совете Георгий Гибрадзе, в случае первого нарушения, объект питания будет оштрафован на 10 тысяч лари, а в случае повторения объект будет опечатан.



«Работа объектов питания ограничена в период с 00:00 до 05:00, исполнение чего государство еще более ужесточит. Кроме того, как известно, постановления правительства запрещают проведение таких мероприятий, как свадьбы, поминки, юбилеи и др. Владельцы заведений общественного питания или других ритуальных залов за проведение подобного мероприятия будут оштрафованы на 10 000 лари, а в случае повторения нарушения соответствующий объект будет опечатан», — заявил Гибрадзе.



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