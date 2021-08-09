|
|
|
Ужесточается контроль за проведением свадеб, поминок и подобных мероприяти
09.08.2021 14:53
Ужесточается контроль за проведением свадеб, поминок и подобных мероприятий.
Как заявил глава оперативного штаба при Межведомственном координационном совете Георгий Гибрадзе, в случае первого нарушения, объект питания будет оштрафован на 10 тысяч лари, а в случае повторения объект будет опечатан.
«Работа объектов питания ограничена в период с 00:00 до 05:00, исполнение чего государство еще более ужесточит. Кроме того, как известно, постановления правительства запрещают проведение таких мероприятий, как свадьбы, поминки, юбилеи и др. Владельцы заведений общественного питания или других ритуальных залов за проведение подобного мероприятия будут оштрафованы на 10 000 лари, а в случае повторения нарушения соответствующий объект будет опечатан», — заявил Гибрадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна