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Глава Минздрава: Эпидситуация у нас развивается по самому худшему сценарию


10.08.2021   15:01


Сейчас эпидситуация у нас развивается по самому худшему сценарию, - заявила журналистам министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

Говоря по поводу объявленных вчера новых регуляций, министр отметила, что все они очень важны, однако, зачастую для управления поведением людей недостаточны лишь финансовые штрафы.

«В предыдущий период мы сделали моделирования, и сейчас эпидситуация у нас развивается по самому худшему сценарию. Очень хочу, чтобы это так не продолжалось, и я сделаю все для того, чтобы мы максимально могли управлять инфекцией.

Зачастую для управления поведением людей недостаточны лишь финансовые штрафы, и именно поэтому я часто использую слова «добросовестность» и «благоразумность», которых нельзя добиться никакими финансовыми штрафами. Я еще раз очень прошу граждан, беречь себя и здоровье своих членов семьи, и все это обязательно отразится на той положительной динамике государства, которая нам сегодня нужна», - заявила Тикарадзе.

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