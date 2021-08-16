

МИД Грузии: Мы активно работаем над вывозом граждан Грузии из Афганистана

16.08.2021 10:15





Министерство иностранных дел Грузии в координации с Администрацией премьер-министра активно работает над возвращением нескольких граждан Грузии из Афганистана. Об этом сообщили в МИД Грузии.



По данным ведомства, сегодня граждане Грузии, находящиеся в Афганистане по частным контрактам, обратились в МИД Грузии за помощью.



«Министерство вместе с другими ведомствами незамедлительно включилось в процесс вывоза граждан Грузии из Афганистана. Связь налажена как со странами-партнерами, так и с компанией-работодателем. В том числе, в настоящее время у нас активная коммуникация с украинской стороной по вопросу эвакуации наших граждан из Афганистана на их воздушном судне. За это грузинская сторона выражает благодарность МИД Украины», - отмечено в заявлении министерства иностранных дел Грузии.



Напомним, сегодня в зарубежных СМИ появилась информация о том, что в столицу Афганистана, Кабул, вторглась радикальная группировка «Талибан». Далее выяснилось, что талибы окружили столицу. Между афганским правительством и членами группировки велись переговоры о мирной передаче власти. Позже президент Афганистана Ашраф Гани принял решение покинуть страну.





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