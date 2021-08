New York Times: Грузия – мировой лидер по инфицированию и смертности от Covid-19

Грузия занимает первое место в мире по распространенности и смертности от Covid-19 на 100 тысяч жителей. По данным американского издания The New York Times, уровень инфицирования коронавирусом на 100 тысяч человек в стране достиг отметки в 132 в сутки, что является самым высоким показателем в мире. Рекордный в Грузии и уровень смертности – 1,26 на 100 тысяч жителей.



В антирейтинге следом за Грузией идет Доминиканская Республика – там 108 случаев инфицирования на 100 тысяч человек ежедневно. По количеству смертей на втором месте оказалось Косово – 0,22 на 100 тысяч.



К моменту подготовки материала в New York Times в Грузии полностью вакцинированы были 6,9% населения. При этом по данным Национального центра по контролю заболеваний, по состоянию на 21 августа в стране двумя дозами привиты 9,7% взрослого населения.



