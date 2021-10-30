

Деканоидзе: Мы зафиксировали много фактов раздачи денег

30.10.2021 17:47





По словам кандидата в мэры Кутаиси Хатии Деканоидзе, наблюдатели во время избирательного процесса зафиксированы факты попытки раздачи денег и проведения «карусели».



Кандидат от Объединенной оппозиции также рассказала на брифинге о препятствии работе наблюдателей.



«На 7-м избирательном участке была попытка «карусели», помеченный гражданин попытался пройти во второй раз. Это схема и механизм фальсификации, которые используют представители «Грузинской мечты» на местах. На 40-м участке зафиксирован факт раздачи денег из припаркованной рядом с участком машины, что происходит во многих местах. У нас есть много фактов раздачи денег, о которых мы очень скоро расскажем журналистам.



Утром у наших наблюдателей возникли проблемы на всех избирательных участках Кутаиси, многих из них не пустили на избирательные участки. Нам пришлось писать жалобы по этому поводу», - сказала Хатия Деканоидзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





