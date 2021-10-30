

Посол США призвала власти Грузии обращаться с Саакашвили справедливо и беспристрастно

30.10.2021 17:55





Вашингтон следит за развитием событий вокруг третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, который 30-й день продолжает голодовку в тюрьме. Об этом сегодня, 30 октября, заявила посол США в Грузии Келли Дегнан. «Мы обеспокоены состоянием здоровья президента, и внимательно следим за процессами как отсюда, так и из Вашингтона», - заявила она.



Дегнан призвала власти Грузии предоставить Саакашвили соответствующую медицинскую помощь и обращаться с ним «справедливо и беспристрастно, в соответствии с законодательством Грузии и международной практикой в области прав человека». Здесь же она подчеркнула, что в защите прав Саакашвили, являющегося гражданином Украины, заинтересован и Киев.



Посол США в Грузии напомнила, что Народный защитник указал на недостаточность инфраструктуры в больнице глданской тюрьмы, куда власти планируют перевести Саакашвили в случае ухудшения состояния. «В данном случае решающим должно быть то, какого типа медицинское обслуживание необходимо человеку… Это должно быть определено медицинскими профессионалами справедливо и беспристрастно, поскольку здесь речь идет о жизни человека, что очень важно», - добавила посол.



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