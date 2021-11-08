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С 1 декабря будет задействован ковид-паспорт
08.11.2021 14:32
«С 1 декабря будет задействован т.н. зеленый паспорт», — заявил на брифинге в администрации правительства премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
По его словам, человек имеет «зеленый статус», если он дважды вакцинирован, прошел ПЦР-тест за последние 72-часа, экспресс-тест на антиген за последние сутки или переболел коронавирусом.
«Я хотел бы пояснить, существовало мнение, что должно было быть полугодовое ограничение для переболевших COVID-19, но я рекомендовал снять это ограничение, и Совет разделил моё предложение. Поэтому, «зеленый статус» будет у лица, который переболел коронавирусом.
Требование «зеленого паспорта» будет применяться к гражданам старше 18 лет, а также к туристам.
Согласно решению нашего Совета, граждане смогут входить в разные объекты только по принципу «зеленого паспорта». Это объекты питания, развлекательные центры, развлекательные объекты, кинотеатры, оперные театры, музеи, концертные залы и т.д.
Данное требование будет распространяться только гостей объектов, а не на людей, которые там работают», — заявил Ираклий Гарибашвили.
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