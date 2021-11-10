

Экс-посол США: Вашингтон может пересмотреть свое отношение к Грузии

10.11.2021 15:30





Бывший посол США в Тбилиси Ян Келли считает, что шаги, предпринятые властями Грузии в последние годы, поставили под сомнение западный курс страны. По словам дипломата, в Соединенные Штаты могут пересмотреть свое отношение к Тбилиси, передает телеканал Formula.



«Думаю, в Вашингтоне будет реальная оценка поддержки Грузии. Хотя с точки зрения территориальной целостности и сопротивления агрессии поддержка всегда будет сохранятся, возникнут вопросы об условности поддержки правительства», — сказал Келли.



Бывший посол выразил обеспокоенность ситуацией в стране, отметив, что «события в Грузии ставят под сомнение конечные цели правительства».



«На мой взгляд, многие из их действий направлены на то, чтобы спровоцировать «Национальное движение» на какие-либо действия, которые можно остановить силовыми методами. Запад глубоко обеспокоен сложившейся ситуацией и общей траекторией движения правительства. В последние несколько лет мы видели шаги, которые ставят под сомнение заявления правительства о том, что они хотят, чтобы страна стала частью Запада», — сказал Ян Келли.



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