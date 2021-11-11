

Министр юстиции: Михаил Саакашвили вернется в учреждение №12, если прекратит голодовку

11.11.2021 16:21





По словам министра юстиции Грузии Рати Брегадзе, если Михеил Саакашвили прекратит голодовку, он вернется в учреждение №12.



«Единственное требование, которое предъявили к суду адвокаты заключенного Саакашвили, был его немедленный перевод в гражданскую клинику. Эта просьба не была удовлетворена Страсбургским судом, который настоятельно призывал прекратить голодовку. Это очень гуманное решение, дух которого мы разделяем от начала до конца.



Мы были теми, кто предлагал ему сделать это по протоколу, объясняя, какое пагубное влияние оказывает голодовка на здоровье человека. Посмотрите на это с другой стороны, его призывают в прямом эфире не прекращать голодовку, говорят, что в этом случае он будет уничтожен как политик, что это, как не насилие над заключенным. Вы когда-нибудь слышали от нас подобное заявление или хотя бы одно оскорбительное слово? Нет, этого не будет, потому что любой заключенный — объект нашей заботы.



Люди заходят в палатку и говорят отвезти этого человека в гражданскую клинику, они даже не требуют, чтобы этот человек прекратил голодовку. Пусть лучше призовут его прекратить голодовку, и он сразу же вернется в учреждение №12», — заявил Рати Брегадзе.



Вместе с тем, министр еще раз отметил, что Михеила Саакашвили перевели из учреждения №12 в больницу учреждения №18 не обманным путем.



По словам министра, Михеил Саакашвили знал, что его переводят в лечебное учреждение при глданской тюрьме.





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