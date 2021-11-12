

Кикабидзе: Зеленский сказал мне, что Украина должна вернуть его

12.11.2021 13:02





Актер и певец Вахтанг Кикабидзе, который является номером один в парламентском списке «Национального движения», встретился в Киеве с президентом Владимиром Зеленским. О деталях встречи он рассказал журналисту Дмитрию Гордону.



«Зеленского я давно знаю, это был разговор двух близких друзей.



Я сказал Владимиру, что специально приехал просить его чем-то помочь их гражданину.



Остаётся ощущение, что они (в Грузии ред.) хотят, чтобы он не вышел из тюрьмы живым ...



Зелинский сказал, что позвонит, чтобы поговорить о Саакашвили», - сказал Кикабидзе украинскому журналисту.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





