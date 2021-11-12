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Кикабидзе: Зеленский сказал мне, что Украина должна вернуть его
12.11.2021 13:02
Актер и певец Вахтанг Кикабидзе, который является номером один в парламентском списке «Национального движения», встретился в Киеве с президентом Владимиром Зеленским. О деталях встречи он рассказал журналисту Дмитрию Гордону.
«Зеленского я давно знаю, это был разговор двух близких друзей.
Я сказал Владимиру, что специально приехал просить его чем-то помочь их гражданину.
Остаётся ощущение, что они (в Грузии ред.) хотят, чтобы он не вышел из тюрьмы живым ...
Зелинский сказал, что позвонит, чтобы поговорить о Саакашвили», - сказал Кикабидзе украинскому журналисту.
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