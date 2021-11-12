Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кикабидзе: Зеленский сказал мне, что Украина должна вернуть его


12.11.2021   13:02


Актер и певец Вахтанг Кикабидзе, который является номером один в парламентском списке «Национального движения», встретился в Киеве с президентом Владимиром Зеленским. О деталях встречи он рассказал журналисту Дмитрию Гордону.

«Зеленского я давно знаю, это был разговор двух близких друзей.

Я сказал Владимиру, что специально приехал просить его чем-то помочь их гражданину.

Остаётся ощущение, что они (в Грузии ред.) хотят, чтобы он не вышел из тюрьмы живым ...

Зелинский сказал, что позвонит, чтобы поговорить о Саакашвили», - сказал Кикабидзе украинскому журналисту.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Политика конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна