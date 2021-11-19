

Залкалиани назвал 10 приоритетов МИД Грузии

19.11.2021 14:30





Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выступил в парламенте в рамках «Часа министра». Свой отчет перед депутатами он начал с обозначения 10 приоритетов МИДа.



«Наша первая, главная цель на 10-летний период до 2030 года - это начать процесс деоккупации страны, который необходимо сделать необратимым;



Вторая цель - подать заявку на членство в ЕС в 2024 году;



Третье - полноправное членство Грузии в НАТО в соответствии с планом действий, разработанным в сотрудничестве с альянсом;



В-четвертых, поднять качество стратегического партнерства с Соединенными Штатами на еще более высокий уровень и сформировать всеобъемлющий прочный союз с США;



Пятое - трансформация существующих форматов в стратегические форматы вместе с европейскими странами;



Шестое - проведение сбалансированной, взаимовыгодной региональной политики с соседними странами;



Седьмое - деоккупация в соответствии с принципом территориальной целостности, и только потом рассмотрение вопроса о нормализации отношений с нашим северным соседом;



Восьмая цель - начать диалог о взаимодействии с ЕС;



Девятое - активная экономическая дипломатия, инвестиции, транспорт, энергетические преференции, улучшение условий экспорта и обеспечение диверсифицированного экспортного рынка;



Десятая цель - сильная диаспора с сильными культурными и образовательными центрами и защита прав наших граждан», - сказал Давид Залкалиани.



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