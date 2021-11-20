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Михаил Саакашвили переведен в Горийский военный госпиталь
20.11.2021 11:17
Экс-президента Грузии Михеила Саакашвили только что доставили в военный госпиталь в городе Гори, который расположен в 80 км от Тбилиси.
Саакашвили привезли в Гори на реанимобиле. Автоколонна из двух машин скорой помощи и около 10 машин с сотрудниками правоохранительных органов, добрались из тюрьмы N18 в Глданском районе Тбилиси до госпиталя в Гори за один час. Весь процесс прошел без инцидентов.
На окнах флигеля, в который поместили Саакашвили, установлены решетки. Кроме того, флигель окружен автобусами, чтобы журналисты не могли подойти к нему близко. Входы в госпиталь усилены полицией.
Сразу после перевода Саакашивили в палату его представители заявили, что Минздрав нарушил обещание, согласно которому, личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе, его адвокаты Ника Гварамия и Дмитрий Садзаглишвили,и мать – Гиули Аласания, должны были встретить его в госпитале. Однако во время заселения Саакашвили в палату они находились возле госпиталя – в здание их впустили через 15 минут после приезда автоколонны, на которой привезли Саакашвили.
В последние два дня экс-президент Грузии находился в реанимационном отделении тюремной клиники в тяжелом состоянии.
После того, как власти приняли решение перевести Саакашвили в госпиталь, он объявил, что прекращает голодовку, которая продолжалась 50 дней В Гори он должен пройти период восстановления после голодовки. Оппозиция пообещала не проводить акций протеста возле госпиталя.
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