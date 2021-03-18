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С 19 марта в объектах питания будет разрешена живая музыка
18.03.2021 15:28
По заявлению главы администрации правительства Грузии Ильи Дарчиашвили, с 19 марта в объектах питания будет разрешена живая музыка, а с 1 апреля, при соблюдении регуляций, смогут возобновить работу детские развлекательные центры и кинотеатры.
«Как известно, в стране уже смягчена большая часть ограничений, действующих из-за пандемии. Сегодня координационный совет принял решение о дополнительном смягчении ограничений. С 1 апреля, при соблюдении регуляций смогут возобновить работу детские развлекательные центры и кинотеатры. Уже с завтрашнего дня, 19 марта, в объектах питания будет разрешена живая музыка. Также, как известно, 28 марта запланирован футбольный матч между сборными Грузии и Испании. Координационный совет принял решение разрешить присутствовать на нем зрителям, при соблюдении дистанции и всех соответствующих стандартов эпидемиологической безопасности, на стадион будет допущено 30% зрителей», - сказал Дарчиашвили.
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