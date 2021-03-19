

22 марта Грузия получит первую партию вакцины Pfizer

19.03.2021 11:26





Американо-германская вакцина против коронавируса Pfizer поступит в Грузию 22 марта. Об этом заявил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.



«Сейчас, 22 марта, поступит партия Pfizer, потом – еще 80 тысяч доз AstraZeneca. Затем снова будут поставки AstraZeneca, насколько мне известно, но уже по двустороннему соглашению между государствами, а не с использованием международным инструментов».



По словам Церцвадзе, Грузия получит еще одну качественную вакцину – Novavax (США). Уже «практически подготовлен» многомиллионный контракт. Продажи препарата в мире стартуют в июне, а Грузия станет ее первым покупателем, утверждает медик.



«Это будет лучшая вакцина в мире, которая будет производиться по особой технологии».



Тенгиз Церцвадзе не исключил, что в случае получения международного признания и подтверждения эффективности в стране будет внедрена и китайская вакцина.



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