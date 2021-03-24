

В Грузии собираются выделить сто доз вакцин, чтобы привить известных людей

24.03.2021 17:08





В Грузии обдумывают информационную кампанию для популяризации массовой вакцинации от коронавируса – не исключено, что Минздрав выделит сто доз вакцины для того, чтобы прививку сделали известные люди.



Следует обсудить, кто должен быть вакцинирован этими дозами, то есть кто из известных людей своей вакцинацией вызовет доверие среди населения, пояснила сегодня заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния после встречи с руководителями клиник.



Чиновница также отметила, что как только ведомство увидит, что активность в стране невысокая, вакцинация будет разрешена и для граждан старше 55 лет.



«Мы не можем позволить себе не использовать вакцину, за которую борется весь мир. Грузия находится на очень низких показателях, однако все еще есть потенциал для того, чтобы быстро освоить вакцины», — сказала Габуния.



На встрече с руководителями клиник стало известно, что привившиеся граждане останутся в комнате ожидания для предотвращения возможных побочных эффектов под наблюдением врача не 30 минут, а 45.



Габуния также сообщила, что заместитель министра иностранных дел Грузии Александре Гвтисиашвили вернулся из Индии, где он вел переговоры с крупнейшими компаниями по производству вакцин.



По словам чиновницы, Грузия оформит соглашение с Индией о поставке вакцин после того, как снимут определенные ограничения в связи с экспортом вакцин из этой страны.



Сегодня ночью Грузия ожидает первой поставки из США вакцины компании Pfizer. После этого врачи и граждане старше 65 лет смогут выбирать, какой вакциной прививаться — американо-немецкой Pfizer или англо-шведской AstraZeneca.



На первом этапе Грузия получит 29 250 доз вакцины Pfizer. Первая поставка вакцин AstraZenecа составила 43,2 тысячи, вторая — 86,4 тысячи доз, ожидается в апреле. В получении препаратов Грузии помогает ЮНИСЕФ.



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