Наталия Кутателадзе стала финалисткой BBC Cardiff Singer of the World

14.06.2021 17:31





Грузинское меццо-сопрано Наталия Кутателадзе стала финалисткой BBC Cardiff Singer of the World (конкурс BBC Cardiff «Певец мира»)



Международный конкурс с участием оперных певцов проводится один раз в два года. В этом году конкурс проводится с 12 по 19 июня в Кардиффе, выступления певцов транслируются в прямом эфире на различных каналах BBC.



Из-за пандемии конкурс проводится без зрителей. По словам организаторов, в этом году в конкурсе принимают участие певцы из 15 стран. Победители получат различные награды. Обладатель главного приза помимо специальной награды получит 20 тысяч фунтов стерлингов.



После объявления Наталии Кутателадзе финалисткой, она поблагодарила организаторов и участников BBC Cardiff Singer of the World:



«Я немного шокирована и благодарна. Я горжусь всеми участниками, потому что они проделали отличную работу. Конкурс проходит в прекрасной атмосфере, несмотря на небольшую аудиторию, я чувствую поддержку. Я очень благодарна… Большое спасибо. Спасибо моим замечательным коллегам «.



История BBC Cardiff Singer of the World восходит к 1980-м годам, и, по словам организаторов, с этого конкурса началась карьера многих мировых оперных звезд.



Наталья Кутателадзе – дочь известной грузинской певицы Эки Мамаладзе и внучка легендарной Нани Брегвадзе.









