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«Тбилиси Прайд» отменил сегодняшний «Марш достоинства» из-за отсутствия гарантий безопасности
05.07.2021 15:51
От имени «Тбилиси Прайда» хотим заявить, что «Марш достоинства» #Засолидарность не состоится, — об этом говорится в заявлении «Тбилиси Прайда».
Организация называет происходящее сегодня на улицах Тбилиси объявленной войной против гражданского общества, демократических ценностей и европейского курса страны.
«Учитывая сегодняшние события, мы не ожидаем, что МВД адекватно выполнит свои обязанности, так как видим, что они не реагируют на факты насилия, происходящие перед ними, а огромная волна ненависти, которую мы сейчас наблюдаем, вдохновлена и поддержана правительством и Патриархией.
Мы призываем международное сообщество, оппозиционные партии, неправительственные организации, сторонников и граждан Грузии четко отмежевываться от радикальных групп ненависти и проводимой государством политики полного негосударственного бездействия.
От имени «Тбилиси Прайда» хотим заявить, что «Марш достоинства» #Засолидарность не состоится. Власти не только не обеспечивали безопасность квиар-общества и наших сторонников, но и не позволили нам осуществлять наше право на собрания своими активными действиями. Мы не можем выходить на улицы, полные жестоких людей, поддерживаемых властями, Патриархией и пророссийскими силами, и подвергать опасности жизни людей!», — говорится в заявлении.
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