Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В клиники Тбилиси доставлены не менее 8 представителей СМИ


05.07.2021   17:43


По данным Центра координации действий в чрезвычайных ситуациях и экстренной помощи, не менее 8 представителей СМИ были доставлены в разные клиники Тбилиси. Журналисты подверглись физическому насилию со стороны протестующих против Tbilisi Pride.

По словам начальника отделения неотложной помощи New Hospitals Михеила Бериашвили, к ним поступили четыре представителя СМИ, в том числе один с переломом носа, ему потребовалась операция.

«С митинга привезли четырех человек, один из них нуждался в консультации офтальмолога, ему была оказана помощь, и он уже выписан из поликлиники. У одного из них была черепно-мозговая травма, сломан нос. Потребовалось хирургическое вмешательство. Три пациента в настоящее время находятся на обследовании», — сказал Бериашвили.

По его словам, состояние пострадавших стабильное.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна