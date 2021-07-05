

В клиники Тбилиси доставлены не менее 8 представителей СМИ

05.07.2021 17:43





По данным Центра координации действий в чрезвычайных ситуациях и экстренной помощи, не менее 8 представителей СМИ были доставлены в разные клиники Тбилиси. Журналисты подверглись физическому насилию со стороны протестующих против Tbilisi Pride.



По словам начальника отделения неотложной помощи New Hospitals Михеила Бериашвили, к ним поступили четыре представителя СМИ, в том числе один с переломом носа, ему потребовалась операция.



«С митинга привезли четырех человек, один из них нуждался в консультации офтальмолога, ему была оказана помощь, и он уже выписан из поликлиники. У одного из них была черепно-мозговая травма, сломан нос. Потребовалось хирургическое вмешательство. Три пациента в настоящее время находятся на обследовании», — сказал Бериашвили.



По его словам, состояние пострадавших стабильное.



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