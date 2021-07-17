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Грузинские журналисты потребуют отставки Гарибашвили на масштабной акции в Тбилиси
17.07.2021 18:05
Сотрудники десятков грузинских СМИ сегодня соберутся на проспекте Руставели в центре Тбилиси, чтобы потребовать отставки правительства страны во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.
Протесты вспыхнули в Грузии в прошлое воскресенье, после смерти оператора телеканала «Пирвели» Лексо Лашкарава, жестоко избитого противниками ЛГБТ, когда 5 июля в Тбилиси он освещал гомофобную акцию. Журналисты и рядовые граждане выходили на улицы по всей стране.
К сегодняшней акции также присоединяться оппозиционные политики, общественные деятели и звезды шоу-бизнеса, которые публично осудили насилие 5 июля. Основные лозунги митинга: «Насильники должны быть наказаны!» и «Ираклия Гарибашвили – в отставку».
В настоящее время у парламента уже монтируют сцену и площадку для совместного эфира трех организаторов акции – телеканалов «Мтавари», «Пирвели» и «Формула».
Журналисты этих СМИ представят результаты своего совместного расследования о связях организаторов беспорядков с 5 июля с правящей «Грузинской мечтой» и Ираклием Гарибашвили. Анонс они показали накануне.
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