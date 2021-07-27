

В Грузии выявлено 3666 новых случаев коронавируса

27.07.2021 12:09





В Грузии выявлено 3666 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 1335 человек. 17 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.



За последние 24 часа в стране было проведено 42 235 тестов, в том числе 27 425 — с экспресс-тестом на антигены и 14 810 — с ПЦР-тестом.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 8,68%, за последние 14 дней — 6,03%, за последние семь дней — 6,71%.



Всего в Грузии выявлено 407 689 случаев заражения коронавирусом, из которых 376 088 человек выздоровели и 5731 умер.



Всего вакцинировано — 418 398 человек, ежедневно вакцинировано 13 884.



В режиме карантина находятся 64 человека, в стационаре под наблюдением — 5 185 человек, в ковид-гостинице — 1 763 человека.



Вчера, 26 июля, в Грузии было выявлено 1264 новых случая коронавируса, 1665 пациентов выздоровели, 26 умерли.



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