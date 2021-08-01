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Только 4,3% населения Грузии полностью вакцинированы от коронавируса


01.08.2021   19:34


Полный курс вакцинации от коронавируса в Грузии прошли 161 069 человек, что составляет примерно 4,3% от всего населения страны. Об этом сообщает Национальный центр по контролю заболеваний.

С учетом тех, кто получил только одну дозу вакцины, по состоянию на 1 августа, привит 495 381 человек. В среднем в стране сейчас делают по 15-16 тысяч уколов в день.

В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная компания приобрела 5 июля.

На данный момент в Грузии разрешена вакцинация препаратом Pfizer лиц с 16 лет. Лица старше 45 лет могут выбрать AstraZeneca, а старше 18 лет – Sinopharm или Sinovac.

Согласно национальному плану, до конца 2021 года от ковида должны быть привиты 60% взрослого населения Грузии. Специалисты считают, что этого будет достаточно для формирования коллективного иммунитета.

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