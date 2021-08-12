

NDI: 76% жителей Грузии – за вступление в ЕС, 74% – за вступление в НАТО

12.08.2021 16:32





Заявленная цель правительства Грузии по вступлению в Евросоюз приемлема для 76% населения. Об этом свидетельствуют данные опросы, проведенные компанией CRRC Georgia по заказу Национального демократического института (NDI) при финансовой поддержке правительства Великобритании.



Особенно высокий показатель сторонников евроинтеграции отмечен в Тбилиси (81%) и среди молодого населения – 18-34 года (81%). При этом за вступление в ЕС высказываются как сторонники правящей «Грузинской мечты» (78%), так и оппозиции (82%). 74% лиц, не назвавших партию, которую они поддерживают, также высказались за интеграцию в Евросоюз.



Что касается НАТО, то вступление Грузии в Североатлантический альянс поддерживают 74% респондентов. Вновь высокий показатель сторонников интеграции в НАТО в Тбилиси (79%) и среди молодежи – 18-34 года (82%). Среди сторонников «Грузинской мечты» поддерживают идею вступления в альянс 75%, оппозиции – 78%. Поддержка среди респондентов, не назвавших партию, — 73%.



Опрос проводился с 13 по 25 июля 2021 года на основе репрезентативной выборки телефонных интервью 2016 лиц по всей Грузии среди взрослого населения страны (за исключением оккупированных территорий). Средняя погрешность составляет +/- 1,3%. Интервью проводились на грузинском, азербайджанском, армянском и русском языках.





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