

СГБ: Международные партнеры проинформированы о т.н. бордеризации на оккупированной территории

28.01.2022 13:29





В Службе государственной безопасности заявляют, что международные партнеры проинформированы о т.н. бордеризации на оккупированной территории у села Джариашени.



«Подтверждаем «бордеризацию» в Джариашени. Факт имел место на оккупированной территории. Инцидент обсуждался 20 января на заседании Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них. Естественно, задействована горячая линия, и информированы все международные партнеры», — заявили в СГБ.



Возле села Джариашени, в ста метрах от деревенского кладбища, российские выкопали ров. Население пасло в этом месте скот. Местные жители говорят, что больше не смогут передвигаться по территории.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





