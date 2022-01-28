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СГБ: Международные партнеры проинформированы о т.н. бордеризации на оккупированной территории
28.01.2022 13:29
В Службе государственной безопасности заявляют, что международные партнеры проинформированы о т.н. бордеризации на оккупированной территории у села Джариашени.
«Подтверждаем «бордеризацию» в Джариашени. Факт имел место на оккупированной территории. Инцидент обсуждался 20 января на заседании Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них. Естественно, задействована горячая линия, и информированы все международные партнеры», — заявили в СГБ.
Возле села Джариашени, в ста метрах от деревенского кладбища, российские выкопали ров. Население пасло в этом месте скот. Местные жители говорят, что больше не смогут передвигаться по территории.
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