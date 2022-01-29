

Столтенберг: В случае вторжения в Украину России придется заплатить высокую цену в виде экономических санкций

29.01.2022 20:35





«Мы должны обеспечить, чтобы было понятно, что если Россия сделает то, что она уже сделала с Грузией в 2008 году и с Украиной в 2014 году, то ответит весь Альянс», — заявил в интервью «Эху Москвы» генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



По словам Столтенберга, если пострадает страна НАТО, будет задействована статья №5 устава организации о коллективной обороне. По его заявлению, причины, по которым НАТО разместила войска на востоке альянса, заключаются в том, что если Россия продолжит вторжение в Украину, то НАТО разместит ещё больше сил на востоке Альянса. По словам Столтенберга, НАТО не планирует размещение боевых групп в Украине, но в случае вторжения в Украину России придется заплатить высокую цену в виде экономических санкций.



Столтенберг также отметил, что Альянс готов выслушать опасения России и вести серьезные переговоры по вопросам, входящим в интересы НАТО и России.



«Агрессия России против Украины вызывает обратное и не то, чего хочет Россия. Чем больше агрессии мы увидим со стороны России против Украины, тем больше солдат НАТО переместится в восточные части НАТО, на территорию членов нашей организации. До аннексии Крыма и осуществления военного контроля над Донбассом в Украине у Альянса не было контингентов на Востоке. С 2014 года, после вторжения России в Украину, мы разместили войска на наших границах в Польше и странах Балтии, а также увеличили свое присутствие в регионах Балтийского и Черного морей. Мы должны обеспечить, чтобы было понятно, что если Россия сделает то, что она уже сделала с Грузией в 2008 году и с Украиной в 2014 году, то ответит весь Альянс», — заявил в интервью «Эху Москвы» Столтенберг.





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