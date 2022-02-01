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Оккупанты снова появились в селе Кирбали Горийского муниципалитета
01.02.2022 20:51
Представители оккупационного режима снова появились в селе Кирбали Горийского муниципалитета. Местные жители заметили их возле кладбища на территории, подконтрольной центральным властям.
По словам населения, российские солдаты делали новые разметки. Они утверждают, что в результате незаконной бордеризации село может лишиться нескольких гектаров сельхозугодий и лесного массива.
За последнюю неделю были зафиксированы несколько случаев перемещения оккупационных сил вдоль демаркационной линии.
По данным Службы государственной безопасности Грузии, в январе этого года представители российских оккупационных сил стабильно осуществляли незаконную бордеризацию в направлении Цхинвальского региона.
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