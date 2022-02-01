

Оккупанты снова появились в селе Кирбали Горийского муниципалитета

01.02.2022 20:51





Представители оккупационного режима снова появились в селе Кирбали Горийского муниципалитета. Местные жители заметили их возле кладбища на территории, подконтрольной центральным властям.



По словам населения, российские солдаты делали новые разметки. Они утверждают, что в результате незаконной бордеризации село может лишиться нескольких гектаров сельхозугодий и лесного массива.

За последнюю неделю были зафиксированы несколько случаев перемещения оккупационных сил вдоль демаркационной линии.



По данным Службы государственной безопасности Грузии, в январе этого года представители российских оккупационных сил стабильно осуществляли незаконную бордеризацию в направлении Цхинвальского региона.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





