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Оккупанты снова появились в селе Кирбали Горийского муниципалитета


01.02.2022   20:51


Представители оккупационного режима снова появились в селе Кирбали Горийского муниципалитета. Местные жители заметили их возле кладбища на территории, подконтрольной центральным властям.

По словам населения, российские солдаты делали новые разметки. Они утверждают, что в результате незаконной бордеризации село может лишиться нескольких гектаров сельхозугодий и лесного массива.
За последнюю неделю были зафиксированы несколько случаев перемещения оккупационных сил вдоль демаркационной линии.

По данным Службы государственной безопасности Грузии, в январе этого года представители российских оккупационных сил стабильно осуществляли незаконную бордеризацию в направлении Цхинвальского региона.

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