|
|
|
Если Россия не намерена воевать с Украиной, то настало время отвести войска — Госдеп США
01.02.2022 22:05
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора во вторник сказал своему российскому коллеге Сергею Лаврову, что сейчас самое время отвести российские войска от границы с Украиной, если Москва не намерена вторгаться. Об этом сообщает Reuters.
"Если президент Путин действительно не намерен воевать или менять режим, — сказал госсекретарь министру иностранных дел Лаврову, — То пришло время отвести войска и тяжелое вооружение и начать серьезное обсуждение... которое может укрепить коллективную европейскую безопасность", — заявил госсекретарь.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели сегодня обещанный ранее телефонный разговор.
Отмечается, что во время переговоров Блинкен заявил о готовности Соединенных Штатов продолжить контакты с Россией в сфере безопасности. Кроме того, госсекретарь США во время беседы призвал Россию к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна