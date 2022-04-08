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США передадут Украине новую партию зенитно-ракетных комплексов «Стингер», противотанковых систем «Джавелин» и дронов-камикадзе


08.04.2022   13:29


США передадут Украине новую партию зенитно-ракетных комплексов «Стингер», противотанковых систем «Джавелин» и дронов-камикадзе. Об этом сообщает CNN.

Пентагон обнародовал список вооружения, которое уже передано Украине. Ведомство также обнародовало список боеприпасов, которые США планируют поставить Украине в ближайшее время.

«Украина получит в качестве помощи от США тысячи комплексов Stinger и Javelin, а также сотни беспилотников-камикадзе Switchblade», - сообщает оборонное ведомство США.

Данная информация была обнародована после того, как США выделили в помощь Украине примерно еще 100 миллионов долларов.

В помощь Украине США выделили: более 1400 зенитных комплексов Stinger, более 5000 противотанковых систем Javelin, более 7000 других противотанковых систем, сотни тактических беспилотных летательных аппаратов SwitchBlade, четыре радара слежения за противоартиллерийскими и беспилотными авиационными комплексами, 4 противоминометные радиолокационные системы, бронированные многоцелевые машины, более 50 млн патронов, 45 000 комплектов бронежилетов и касок, ракетные системы с лазерной наводкой, беспилотные воздушные системы Puma, приборы ночного видения, тепловизионные системы и системы связи, оптика и коммерческие услуги спутниковой съемки.

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