

Не менее 30 погибших, более 300 раненых - Россия нанесла удар по железнодорожному вокзалу Краматорска

08.04.2022 15:16





В результате ракетного удара по Краматорску погибли не менее 30 человек, ранено – более 300, сообщил в пятницу, выступая в парламенте Финляндии по видеосвязи, президент Украины Владимир Зеленский.



«Не менее 30 погибших, более 300 раненых…Оккупанты ударили ракетами по людям. Есть свидетели, есть видео, есть остатки ракет. Это простой железнодорожный вокзал. Вот так Россия пришла защищать Донбасс. Вот так Россия пришла защищать русскоязычных людей. Вот так мы живем уже 44-й день», - сказал он



Он призвал депутатов парламента почтить память погибших минутой молчания.



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