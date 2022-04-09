

В Украине погибли еще два грузинских бойца

09.04.2022 23:21





По информации находящегося в Украине бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили, в Украине погибли еще двое грузинских бойцов.



«Такова наша судьба 9 апреля. Добавилось еще 2 погибших и 5 раненых», - пишет Окруашвили на своей странице в Facebook.



Напомним, что троих погибших в ходе войны в Украине грузинских бойцов – Давида Гобеджишвили, Гию Бериашвили и Давида Ратиани уже перевезли в Грузию. До сих пор не удается доставить на родину тело еще одного погибшего близ Мариуполя грузинского добровольца Бахвы Чикобава.



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